Заступника голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександра Дубового, який запровадив цензуру в місцевих ЗМІ й прихильно ставився до підконтрольної Росії Української православної церкви, звільнили з роботи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Звенигородської РДА Юрій Піковський.

— Я звільнив Олександра Дубового. Далі терпіти його вчинки не було сил, — сказав голова Звенигородської РДА.

Заступник голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області Олександр Дубовий забороняв місцевим газетам будь-які критичні статті про Українську православну церкву колишнього Московського патріархату. Зокрема, він кілька разів знімав із друку підготовлені тальнівською газетою «Колос» статті про перехід церков із Московського патріархату до Православної церкви України.

Згодом місцеві журналісти з’ясували, що заступник голови Звенигородської РДА щотижня співслужить у Свято-Михайлівському храмі УПЦ МП, що у центрі Лисянки. Кілька тижнів тому журналісти зняли на відео Дубового у дияконському одязі. Чиновник читав російською молебень на широкий загал.

Нагадаємо, блогер та адміністратор телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» (Миколаївська область) Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.

Також головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів.