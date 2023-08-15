У Миколаєві, 14 серпня, внаслідок зіткнення з легковиком постраждав неповнолітній мотоцикліст. Поліція шукає свідків аварії.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія за участі автомобіля Daewoo Sens та мотоцикла Kawasaki, за кермом якого перебував 16-річний хлопець, сталася приблизно о 16:50 на перетині проспекту Центрального з вулицею 9-ю Слобідською.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітній водій мотоцикла з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

У відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління звернулися до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, повідомити за телефонами 095-521-21-24 або 102.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, попередньо, за ознаками частини 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялось раніше, правоохоронці розшукують автомобіль Daewoo Lanos, водій якого 4 серпня у Миколаєві врізався в вантажівку та втік з місця ДТП.