У Миколаєві упіймали «закладника» наркотиків, який намагався переконати поліцейських, що придбав їх для себе.

Про підозрілого чоловіка правоохоронцям повідомили місцеві мешканці 14 серпня. За їх словами, невідомий нібито шукає або розкладає закладки на вулиці Скульптора Ізмалкова.

Інспектори виїхали за вказаною адресою та розшукали чоловіка. Правоохоронцям він повідомив, що має 13 пакетиків з наркотиками, які, нібито, придбав для себе.

Поліцейські затримали чоловіка та викликали на місце події слідчих.

У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів без мети збуту передбачено кримінальну відповідальність за статтею 309 ККУ.

Нагадаємо, що у березні офіцеру поліції Миколаївщини висунули підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.