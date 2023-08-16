Станом на вівторок, 15 серпня, кількість жертв зсуву в курортному містечку Шові на північному заході Грузії зросла вже до 26 людей.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

«15 серпня під час пошукових робіт у Шові в зоні лиха рятувальники знайшли тіло ще однієї людини — наразі виявлено 26 загиблих внаслідок обвалу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, все ще наразі тривають пошуки сімох людей, які вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в Шові.

Грузинські рятувальники ведуть пошуки як в епіцентрі катастрофи, так і в прилеглих руслах річок, за допомогою екскаваторів перекопуючи висохлу землю, під якою можуть залишатись зниклі.

Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

МВС України підтвердило, що у Грузії через зсув ґрунту загинула громадянка України.

Загиблою виявилася українська медійниця, колишня сценаристка шоу ‎«‎Ранок з Україною»‎ Аліна Поліковська.