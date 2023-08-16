Вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, це сталося на вулиці Фруктовій СВТ «Вечірня Зоря».

Прибувши на місце рятувальники знайшли тіло загиблого 66-річного чоловіка.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 20 квадратних метрів. Рятувальники припускають, що причиною виникнення вогню могло стати необережне паління.

Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у власному будинку загинула жінка.