Вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, це сталося на вулиці Фруктовій СВТ «Вечірня Зоря».
Прибувши на місце рятувальники знайшли тіло загиблого 66-річного чоловіка.
Вогнеборці ліквідували пожежу площею 20 квадратних метрів. Рятувальники припускають, що причиною виникнення вогню могло стати необережне паління.
Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у власному будинку загинула жінка.
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Вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, це сталося на вулиці Фруктовій СВТ «Вечірня Зоря».
Прибувши на місце рятувальники знайшли тіло загиблого 66-річного чоловіка.
Вогнеборці ліквідували пожежу площею 20 квадратних метрів. Рятувальники припускають, що причиною виникнення вогню могло стати необережне паління.
Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у власному будинку загинула жінка.