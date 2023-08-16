У Миколаєві у зв'язку з аварійним відключенням підстанцій від живлення «Миколаївобленерго» рух тролейбусів та трамваїв тимчасово призупинено в Центральному та Інгульському районах.

Як повідомив міський голова Олександо Сєнкевич, коли тролейбуси знову почнуть курсувати невідомо.

— Про відновлення руху додатково повідомлю. Відстежувати актуальний рух транспорту можна в режимі онлайн з допомогою мобільних додатків Eway та CityBus, —додав він.

Пізніше мер повідомив, що у частинах Центрального та Інгульського районів не працюють світлофори. Мова йде про світлофори по проспектах Центральному та Миру, а також по Херсонському шосе, у районі зоопарку та автовокзалу.

Нагадаємо, що КП «Миколаївелектротранс» отримав в середу, 9 серпня, ще один новий низькопідлоговий тролейбус «Дніпро». Його бортовий номер 0035.