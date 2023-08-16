Ввечері, 15 серпня, у Вознесенському районі заткнулися автомобіль ВАЗ та мопед, за кермом якого була 14-річна дівчинка.

За даними ГУ Національної поліції в Миколаївській області, неповнолітня водійка та двоє її 12-річних пасажирів отримали травми рівної тяжкості.

Дітей доставили до лікарні. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

Нагадаємо, 10 серпня, в Миколаєві військовий на Volkswagen, їдучи смугою для громадського транспорту, спочатку мало не збив жінку, яка проходила дорогу, а потім врізався в «Таврію». В середині легкового авто були двоє дітей — хлопчик та дівчинка близько 7 та 4 років. Остання в момент зіткнення вилетіла з машини на дорогу під ноги пішоходам. Наразі стан дитини невідомий.