У Російські Федерації заявили, про нічну атаку безпілотників на Калузьку область. Російське Міноборони звинуватило у нападі Україну.

Про це повідомив губернатор області Владислав Шапша.

За його словами, в області працювала протиповітряна оборона, яка ліквідувала усі безпілотники. Руйнувань та жертв внаслідок атаки немає.

«Сьогодні вночі на півдні області було збито три безпілотні літальні апарати. Наслідків для людей та інфраструктури немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.