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У Інгульському та Центральному районах Миколаєва відновили рух трамваїв та тролейбусів.

Як повідомлялося, два райони міста залишились без електроенергії через масштабну аварію.

Наразі подачу електроенергії відновили. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що світлофори теж працюють.

— Ще зараз фахівці оглянуть ділянки, які були знеструмлені, щоб уникнути збоїв у роботі, — додав він.

Нагадаємо, що очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації.