Жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що 14 серпня на території садового товариства «Південний Буг» (Костянтинівська територіальна громада Миколаївського району Миколаївської області) чоловік спалював суху траву.
«Частиною 1 статті 77-1 КУпАП передбачена відповідальність за таке правопорушення. У даному випадку палій сплатить 3060 гривень штрафу», — йдетья у повідомленні.
Екологи попереджають, що такі дії можуть призвести до масштабних пожеж.
«Дуже часто вогонь виходить з-під контролю людини. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. Здавалося б, обізнаність багатьох громадян з правилами пожежної безпеки повинна попереджувати такого роду випадки, але практика доводить протилежне», — додали в екоінспекції.
Нагадаємо, вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
Жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що 14 серпня на території садового товариства «Південний Буг» (Костянтинівська територіальна громада Миколаївського району Миколаївської області) чоловік спалював суху траву.
«Частиною 1 статті 77-1 КУпАП передбачена відповідальність за таке правопорушення. У даному випадку палій сплатить 3060 гривень штрафу», — йдетья у повідомленні.
Екологи попереджають, що такі дії можуть призвести до масштабних пожеж.
«Дуже часто вогонь виходить з-під контролю людини. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. Здавалося б, обізнаність багатьох громадян з правилами пожежної безпеки повинна попереджувати такого роду випадки, але практика доводить протилежне», — додали в екоінспекції.
Нагадаємо, вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території. Внаслідок пожежі загинув чоловік.