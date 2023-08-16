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Жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що 14 серпня на території садового товариства «Південний Буг» (Костянтинівська територіальна громада Миколаївського району Миколаївської області) чоловік спалював суху траву.

«Частиною 1 статті 77-1 КУпАП передбачена відповідальність за таке правопорушення. У даному випадку палій сплатить 3060 гривень штрафу», — йдетья у повідомленні.

Екологи попереджають, що такі дії можуть призвести до масштабних пожеж.

«Дуже часто вогонь виходить з-під контролю людини. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. Здавалося б, обізнаність багатьох громадян з правилами пожежної безпеки повинна попереджувати такого роду випадки, але практика доводить протилежне», — додали в екоінспекції.

Нагадаємо, вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території. Внаслідок пожежі загинув чоловік.