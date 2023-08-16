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Нещодавно в селі Явкине Баштанського району Миколаївщини загорілись пожнивні залишки та сухостій. Площа пожежі становила 2,3 гектара.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Пізніше з’ясувалося, що пожежа виникла через самовільне випалювання сухої рослинності. Паліїв знайшли та притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.

Також повідомлялося, що вчора, 15 серпня, в селищі Зайчівське, що на Миколаївщині загорівся металевий контейнер на приватній території. Внаслідок пожежі загинув чоловік.