Вночі та вдень, 16 серпня, окупанти вдарили по Херсону та інших населених пунктах області. Один чоловік загинув, ще 7 отримали поранення.
Як зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в обласному центрі ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні.
«Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих — це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина», — написав очільник ОВА.
Разом з тим, у селищі Зеленівка окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. Також поранення під час обстрілів отримав 60-річний житель селища Хрещенівка.
Крім цього, за даними Олександра Прокудіна, опівночі російська армія обстріляла селище Микільське.
«У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі», — написав він.
Також, як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, близько 13:00 від артилерійського ворожого обстрілу у Бериславському районі Херсонської області загинув чоловік.
Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «Пункту незламності» у Бериславському районі.
Вночі та вдень, 16 серпня, окупанти вдарили по Херсону та інших населених пунктах області. Один чоловік загинув, ще 7 отримали поранення.
Як зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в обласному центрі ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні.
«Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих — це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина», — написав очільник ОВА.
Разом з тим, у селищі Зеленівка окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. Також поранення під час обстрілів отримав 60-річний житель селища Хрещенівка.
Крім цього, за даними Олександра Прокудіна, опівночі російська армія обстріляла селище Микільське.
«У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі», — написав він.
Також, як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, близько 13:00 від артилерійського ворожого обстрілу у Бериславському районі Херсонської області загинув чоловік.
Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «Пункту незламності» у Бериславському районі.