Вночі та вдень, 16 серпня, окупанти вдарили по Херсону та інших населених пунктах області. Один чоловік загинув, ще 7 отримали поранення.

Як зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в обласному центрі ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні.

«‎Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих — це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина»‎, — написав очільник ОВА.

Разом з тим, у селищі Зеленівка окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. Також поранення під час обстрілів отримав 60-річний житель селища Хрещенівка.

Крім цього, за даними Олександра Прокудіна, опівночі російська армія обстріляла селище Микільське.

«‎У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі»‎, — написав він.

Також, як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, близько 13:00 від артилерійського ворожого обстрілу у Бериславському районі Херсонської області загинув чоловік.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «‎Пункту незламності»‎ у Бериславському районі.