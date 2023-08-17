В п'ятницю, 16 серпня у місті Білгород-Дністровській Одеській області правоохоронець збив на смерть літню жінку.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Стало відомо, що 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

«Попередньо встановлено, що правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції», — йдеться в повідомленні.

Наразі за фактом ДТП за участю працівників Білгород-Дністровського районного відділу поліції розпочато службове розслідування.

Правопорушника затримано та направлено до ізолятора тимчасового тримання.

Варто додати, що на час проведення службового розслідування правоохоронця та його дружину відсторонено від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, вдень, 10 серпня, в Миколаєві водій Volkswagen, рухаючись на великій швидкості по вулиці Велика Морська на полосі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію».