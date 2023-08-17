Шахраї ошукали жителя Миколаївщини на майже 28 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що мешканцю Первомайської громади надійшов дзвінок від невідомого, який представився співробітником банку.

Так, псевдобанкір наголосив, що для здійснення попередньої банківської операції 21-річному чоловіку потрібно обнулити картковий рахунок.

Виконавши всі вказівки шахрая, потерпілий втратив свої заощадження.

Нагадаємо, шахраї ошукали жителя Миколаївщини на 231 тисячу гривень. Чоловік хотів купити машину та перевів повну суму на невідомий рахунок.

Також на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.