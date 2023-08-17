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У середу, 16 серпня армія окупанта 4 рази обстріляла акваторію Очаківської громади.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.

Ворог ударив по громаді з артилерії ввечері, близько 16:04, 16:43, 17:55 та 18:38. Про руйнування в повідомленні нічого не згадується.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі, 16 серпня, в небі над Миколаївською та Одеською областями були знищені 13 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131»‎. частина безпілотників все ж влучила по території одного з одеських портів. Було зруйновано ангари з зерном і сільськогосподарську техніку.