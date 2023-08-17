У середу 16 серпня у Матвіївсько-Баловнянському лісовому урочищі сталася пожежа площею 6 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Горів хвойний настил. Пожежу загасили вогнеборці 1 державної пожежно-рятувальної частини та лісники.
В ДСНС нагадали, що зараз в регіоні встановлено 5-й клас пожежної небезпеки (найвищий рівень), під час якого заборонено відвідування лісових масивів.
У цей час ризик виникнення пожежі на відкритій території вкрай високий. Достатньо навіть непогашеного недопалка чи маленького вогнища, щоб загорання досягло значної площі.
Нагадаємо, нещодавно в селі Явкине Баштанського району Миколаївщини через випалювання сухостою сталася пожежа — вигоріло понад два гектари.
У середу 16 серпня у Матвіївсько-Баловнянському лісовому урочищі сталася пожежа площею 6 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Горів хвойний настил. Пожежу загасили вогнеборці 1 державної пожежно-рятувальної частини та лісники.
В ДСНС нагадали, що зараз в регіоні встановлено 5-й клас пожежної небезпеки (найвищий рівень), під час якого заборонено відвідування лісових масивів.
У цей час ризик виникнення пожежі на відкритій території вкрай високий. Достатньо навіть непогашеного недопалка чи маленького вогнища, щоб загорання досягло значної площі.
Нагадаємо, нещодавно в селі Явкине Баштанського району Миколаївщини через випалювання сухостою сталася пожежа — вигоріло понад два гектари.