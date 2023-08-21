Бійці 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ знищили важку артилерію окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили Сили спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що під час розвідки місцевості оператори ССО виявили самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» та самохідну гармату 2С7 «Піон», які працювали по позиціях ЗСУ.

Оператори групи спецпризначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони та корегували її вогонь.

Крім того, через артудар ворожу техніку було знищено, а росіяни зазнали втрат вбитими та пораненими.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 257 930 військовослужбовців. Лише за добу російське військо втратило 460 солдатів.