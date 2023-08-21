У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за матеріалами поліції, у 2022-2023 роках у Деснянському районі Києва підпалив 12 автомобілів військових.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Києві.

«Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

В поліції розповіли, що наприкінці 2022 року до Деснянського управління поліції стали надходити повідомлення про підпали авто на різних вулицях району. Усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

Було допитано більше тисячі людей як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні гігабайтів відео.

Підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста.

Усі користувачі авто були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони.

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід військовослужбовцю, який вбив двох своїх побратимів, а потім підпалив будинок з ними в Херсонській області.