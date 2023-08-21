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У Херсонській області окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок атаки він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. Постраждалого шпиталізували, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 20 серпня загарбники вдарили по Херсонській області 80 разів. Від ворожих обстрілів 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення.