У понеділок, 21 серпня, на трасі Миколаїв — Одеса автомобіль Skoda Octavia вилетів в кювет, водій не вижив.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За даними очевидців, автомобіль Skoda Octavia зʼїхав з проїжджої частини, перевернувся та врізався у дерево. У транспортному засобі затиснуло водія.

Коли рятувальники прибули на місце аварії, 39-річний чоловік вже помер. Повідомляється, що його передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 10 серпня, в Миколаєві водій Volkswagen, рухаючись на великій швидкості по вулиці Велика Морська по смузі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію». В середині легкового авто були двоє дітей — хлопчик та дівчинка близько 7 та 4 років.