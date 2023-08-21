У понеділок, 21 серпня російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

Зазначається, що окупанти вели обстріл населеного пункту Софіївка.

«Через атаку постраждали двоє місцевих жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

Крім того, потерпілим вже надали медичну допомогу.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня загарбники вдарили по Херсонській області 80 разів. Від ворожих обстрілів 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.