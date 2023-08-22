У Дніпрі засудили до 15 років за ґратами голову однієї з місцевих громадських організацій, який був координатором агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ.

Як повідомили в Службі безпеки України, зрадники коригували російські ракетні удари по місту, а потім «звітували» агресору про наслідки ворожих атак.

За даними слідства, для прикриття своєї діяльності, корегувальник використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій.

Однак колаборанта та шістьох учасників його групи було затримано у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.

За матеріалами СБУ, чоловіка засуджено на 15 років тюрми за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомлялось раніше, СБУ затримала пособника російської армії, який «передав» ворогу Херсонську філію Укрпошти. Ним виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити так званий юридичний відділ державного унітарного підприємства «Пошта Херсон» РФ.