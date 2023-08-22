Вчора, 21 серпня армія країни-терориста вкотре завдала ударів по Очаківській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, за добу ворог двічі завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«Вчора, 21 серпня, о 18:25 та 19:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора російська армія вкотре завдала ударів по Куцурубській та Очаківській громадам.

Перед тим, українські захисники збили ворожі розвідувальний та ударний БпЛА у небі над Миколаївською областю.