Вчора, 21 серпня загарбники знову вдарили по Херсонській області. Внаслідок атаки чотири людини постраждало.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог випустив по регіону 356 снарядів з них 11 по місту. Били з мінометів, артилерії, танків, «‎Градів», БПЛА та авіації.

«За минулу добу противник здійснив 71 обстріл. Російські військові поцілили у житлові квартали, територію дачного кооперативу у Херсонському районі та територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 21 серпня армія країни-терориста вкотре завдала ударів по Очаківській громаді.