Вчора, 21 серпня загарбники знову вдарили по Херсонській області. Внаслідок атаки чотири людини постраждало.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом ворог випустив по регіону 356 снарядів з них 11 по місту. Били з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації.
«За минулу добу противник здійснив 71 обстріл. Російські військові поцілили у житлові квартали, територію дачного кооперативу у Херсонському районі та територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 21 серпня армія країни-терориста вкотре завдала ударів по Очаківській громаді.
|
Ничего себе заявление. «Деренюга зараз виправить»Олег Деренюга
|
Укрзалізниця та її нелюбов до людини з інвалідністюЮрій Степанець
Вчора, 21 серпня загарбники знову вдарили по Херсонській області. Внаслідок атаки чотири людини постраждало.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом ворог випустив по регіону 356 снарядів з них 11 по місту. Били з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації.
«За минулу добу противник здійснив 71 обстріл. Російські військові поцілили у житлові квартали, територію дачного кооперативу у Херсонському районі та територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 21 серпня армія країни-терориста вкотре завдала ударів по Очаківській громаді.