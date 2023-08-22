Сьогодні, 22 серпня столицю РФ знову атакували безпілотник.Через атаку пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що у Красногорську після вибуху пошкоджено фасад та вікна 25-поверхівки та припарковано поряд з будинком автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки, ймовірно, БПЛА.

Відомо, що над Красногірським дрон був збитий у районі будівлі уряду Московської області.

Нещодавно, безпілотники вже двічі атакували Московську область російської федерації. Там запевняють, що літальні апарати ліквідували за допомогою РЕБ та ППО.