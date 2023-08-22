Впродовж січня-липня 2023 року державні аудитори перевірили 231 процедуру бюджетних закупівель в Миколаївській області. У закупівлях на загальну суму 359,8 мільйонів гривень були знайдені порушення.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що було проведено 193 моніторинга, встановлені порушення у сфері закупівель на загальну суму понад 343,7 мільйона гривень.

За результатами моніторингів замовники відмінили торги по 21 процедурі на суму 25,3 мільйона гривень та розірвали 25 договорів на суму 71,8 мільйона гривень.

Перевірками закупівель охоплено 38 процедур на суму 83,5 мільйона гривень.

«Порушення законодавства щодо безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, нестачі, нецільові та інші незаконні витрати встановлено при виконанні 22 договорів на загальну суму понад 16,1 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Матеріали 7 перевірок закупівель передані до правоохоронних органів, за розглядом яких розпочато 3 досудові розслідування. Долучено до кримінального провадження 9 матеріалів.

Нагадаємо, минулого року спеціалісти Держаудитслужби після перевірок закупівель виявили порушень, щодо проведення 244 процедур на суму 712,9 мільйона гривень.