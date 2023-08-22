Сьогодні, 22 серпня, російські війська обстріляли село Комишани Херсонської області. Внаслідок атаки є загибла та поранений.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, сьогодні внаслідок обстрілу російських військ одна людина загинула, ще одна отримала тяжкі поранення.

«Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня загарбники також вдарили по Херсонській області. Внаслідок атаки чотири людини постраждало.