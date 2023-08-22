У Миколаєві патрульні затримали водія, який у нетверезому стані їздив по місту під час комендантської години.

Про це повідомили у пресслужбі управління Патрульної поліції Миколаївської області.

Як зазначили правоохоронці, інспектори зупинили водія на Богоявленському проспекті. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці зрозуміли, що чоловік не тверезий. Від пропозиції пройти огляд правопорушних відмовився.

«Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) КУпАП» — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно, 12 серпня у Вознесенському районі Миколаївської області водій мопеда, що перебував у стані алкогольного сп'яніння побив патрульного під час складання протоколу.

Раніше у Миколаєві правоохоронці затримали 33-річну жінку, яка у відповідь на зауваження про хуліганство побила патрульну.