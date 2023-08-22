У Миколаєві жертвою розпусних дій з боку чоловіка стала 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Миколаївській області.

За словами правоохоронців, про інцидент повідомила мати дівчинки.

Крім того, поліціянти встановили особу зловмисника та його місцеперебування. Ним виявився 34-річний мешканець обласного центру.

Нині суд обрав йому запобіжний захід, правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше, у Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував своїх доньок-підлітків 13 та 15 років. Йому вже обрали запобіжний захід.