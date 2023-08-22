Жителька Первомайська ошукала родини військових на понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Миколаївській області.

Як зазначають слідчі, підозрювана у соцмережах викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито допомогу у пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону під час військової агресії РФ проти України.

У групах «Пошук зниклих 2022» та «Повертайся живим», 23-річна дівчина спілкувалася з родичами військовослужбовців, які зверталися до неї за допомогою в пошуку військовослужбовців. За «винагороду» вона обіцяла їм надати інформацію про місцеперебування військовослужбовців, при цьому не маючи наміру допомагати в пошуку.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантки вилучено мобільні телефони з обліковими записами, сім карток, банківські картки, що підтверджують факти її злочинної діяльності.

Слід додають, що попри те, що жінці було оголошено про підозру у вчиненні шахрайських дій, вона продовжила свою протиправну діяльність.

Наразі встановлено 50 епізодів її протиправної діяльності, в результаті чого громадянам завдано збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правопорушниці передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нещодавно, правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.