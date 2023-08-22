Протиповітряна оборона Збройних сил України збила два ворожі безпілотники на Миколаївщині.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Зазначається, що українські військові знищили безпілотники «Supercam» та «Мерлін-ВР»

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено 2 розвідувальні БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в небі над Миколаївською та Одеською областями були знищені 13 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131»‎. Частина безпілотників все ж влучила по території одного з одеських портів. Було зруйновано ангари з зерном і сільськогосподарську техніку.