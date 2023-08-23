Поблизу села Бродецьке Хмельницького району, що на Вінниччині, 22 серпня, зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей.

У поліції Вінницької області повідомили, що обставини ДТП наразі встановлюється.

За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення «ВАЗ» з вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та вісім його пасажирів, серед яких були діти.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 серпня, на трасі Миколаїв — Одеса автомобіль Skoda Octavia вилетів в кювет, водій не вижив.