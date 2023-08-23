У середу, 23 серпня, російська армія скинула дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсону. Внаслідок атаки шість людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що через обстріл виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

За словами голови Херсонської ОВА, 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим — лікарі надали допомогу на місці.

«Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави.