У ніч на 23 серпня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та пресслужба Сил оборони півдня України.

Як зазначив начальник ОВА, російсько-окупаційні війська три години не давали спокою місцевим жителям. Він підкреслив, що ціль ворога — це все ж цивільна інфраструктура регіону.

«Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу «Shahed-136/131». На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що серед цивільного населення постраждалих немає.

Сили оборони півдня України повідомили, що ударні безпілотники вдарили по Одещині зі східного узбережжя Азовського моря.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку.