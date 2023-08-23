У вівторок, 22 серпня, у Миколаєві зафіксували факт замору риби. Екологи перевіряють якість води.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції Південно-Західного округу.
Фахівці інспекції виїхали на місце для проведення обстеження та відбору проб.
«За повідомленнями засобів масової інформації, виявлено факти замору водних біоресурсів в акваторії Бузького лиману біля 8 Причалу в Миколаєві», — йдеться у повідомленні.
Факт замору риби підтвердився, зараз проводяться лабораторні дослідження, про результати буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, що екоінспектори встановили, що посадовець разом з людиною, яка немає посвідчення рибалки, виловлювали рибу у Тилігульському лимані.
У вівторок, 22 серпня, у Миколаєві зафіксували факт замору риби. Екологи перевіряють якість води.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції Південно-Західного округу.
Фахівці інспекції виїхали на місце для проведення обстеження та відбору проб.
«За повідомленнями засобів масової інформації, виявлено факти замору водних біоресурсів в акваторії Бузького лиману біля 8 Причалу в Миколаєві», — йдеться у повідомленні.
Факт замору риби підтвердився, зараз проводяться лабораторні дослідження, про результати буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, що екоінспектори встановили, що посадовець разом з людиною, яка немає посвідчення рибалки, виловлювали рибу у Тилігульському лимані.