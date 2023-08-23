В результаті ранкового прильоту 23 серпня в тимчасово окупованому Криму, українським силам вдалося знищити російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

ЗРС армії країни-терориста було знищено біля селища Оленівка на самому заході Криму, на Тарханкутському півострові.

«Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», — йдеться в повідомленні.

Також у соцмережах опублікували фото, на якому видно, як здіймається густий стовп диму. Окупанти офіційно про вибух не повідомляли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 23 серпня безпілотники знову атакували Москву. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».