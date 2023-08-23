Слідчі Первомайської окружної прокуратури винесли вирок 43-річному мешканцю Первомайська за крадіжки телефону.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік маючи судимість, повторно вчинив новий злочин.

Зловмисник відпочиваючи у компанії своїх знайомих, помітив у одного з них мобільний телефон. Переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав мобільний телефон у свого знайомого та надалі розпорядився на власний розсуд.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі строком 5,6 року.

Нагадаємо, одному з дачних кооперативів Миколаївщини чоловік до смерті забив сусідку, яка вкрала у нього гроші.