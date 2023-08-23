Кількість загиблих у результаті вчорашнього ДТП «ВАЗу» та вантажного автомобіля «DAF», поблизу села Бродецьке Хмільницького району Вінницької області, зросла з девʼяти до 12 осіб, серед яких було шестеро дітей.

У поліції Вінницької області повідомили, що діти були віком від 2 до 12 років.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення легковика «ВАЗ» із вантажним автомобілем «DAF» загинули водій легковика та 11 його пасажирів.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії. Наразі 42-річного водія вантажівки затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Вчора, 22 серпня, правоохоронці Вінницької області повідомили про зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, внаслідок чого загинули люди.