Щонайменше двоє цивільних загинули унаслідок російських авіаударів, що вразили занедбану водонасосну станцію на північному заході Сирії, яку контролюють антиурядові повстанці.

Про це повідомляє Укрінформ.

Два авіаудари були завдані ввечері у вівторок поблизу селища Айн-Шиб, на захід від міста Ідліб, по об’єкту, де мешкали переміщені сирійські громадяни, повідомив кореспондент AFP на місці події.

— Двоє цивільних чоловіків були вбиті, а п’ятеро інших цивільних, зокрема жінка та двоє дітей, отримали поранення, — сказав волонтер рятувальної групи «Білі шоломи» Рамі аль-Дандаль.

Одному з загиблих було 18 років, також загинув літній чоловік, додав він.

5 серпня троє членів родини, усі цивільні, загинули внаслідок удару російських військових літаків по околицях міста Ідліб, повідомила правозахисна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».

Втручання Москви у війну в Сирії з 2015 року допомогло Дамаску повернути значну частину території, яку уряд Асада втратив на початку громадянського конфлікту в Сирії.

У контрольованому повстанцями регіоні Ідліб проживає близько трьох мільйонів людей, близько половини з яких переміщені особи з інших частин країни.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російська армія скинула дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсону. Внаслідок атаки шість людей отримали поранення.