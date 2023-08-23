Сьогодні, 23 серпня, українська армія завдала удару по ворожому літаку в Чорному морі.

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що біля острова Зміїний відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Ворожий літак спробував атакувати військові судна України, але отримав відповідь. Однак, росЗМІ вже поширили фейк про затоплення українського катера.

За даними української розвідки, російська ракета впала у воду, жодної шкоди українським військовим завдано не було.

Тож, у відповідь на спробу атаки воїни завдали удару по літаку окупантів.

«Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Один із них поцілив у бізнес-центр «Москва-Сіті».