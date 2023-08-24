Командиру одного з підрозділів військової частини у Дніпропетровській області повідомили про підозру у викраденні військового майна на пів мільйона гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, командир розвідувального взводу викрав чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тисяч гривень.

Він здав військове майно в ломбарди на Дніпропетровщині. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялось раніше, військова контррозвідка Служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.