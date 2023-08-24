Військові Служби безпеки України оновили тижневу статистику ворожих втрат.

Про це проінформували у пресслужбі СБУ.

Повідомляється, що бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ всього за тиждень ліквідували 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО.

Зокрема, департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще двома танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ «Поле-21», «Уралом» із боєприпасами та чотирма вантажівками.

Окрім того, фахівці департаменту кібербезпеки розгромили два комплекси спостереження «Муром» і один «Гренадер», ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.

Раніше повідомлялось, що у ході спецоперації українські розвідники та службовці військово-морських сил висадились на території тимчасово окупованого Криму та вивісили там прапор України.