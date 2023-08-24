Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував аварію літака Embraer у Тверській області та підтвердив смерть Євгенія Пригожина.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», — сказав очільник країни-терориста.
«Ми про це пам’ятаємо, знаємо та не забудемо», — сказав російський диктатор.
Раніше повідомлялось, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.
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Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував аварію літака Embraer у Тверській області та підтвердив смерть Євгенія Пригожина.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», — сказав очільник країни-терориста.
«Ми про це пам’ятаємо, знаємо та не забудемо», — сказав російський диктатор.
Раніше повідомлялось, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.