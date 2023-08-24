Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував аварію літака Embraer у Тверській області та підтвердив смерть Євгенія Пригожина.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський диктатор розповів, що знав ватажка «вагнерівців» дуже давно, ще з початку 90-х років.

«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», — сказав очільник країни-терориста.

Також російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Як заявив Путін, «вагнерівці» зробили вагомий внесок «у боротьбу з нацизмом в Україні».

«Ми про це пам’ятаємо, знаємо та не забудемо», — сказав російський диктатор.