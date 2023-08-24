У Севастополі в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Користувачі пабліків повідомляють, про сім вибухів у Гагаринському районі та два вибухи у Камишах.

Водночас «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це проходять навчальні стрільби.

Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.

«Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста», — переконує він жителів міста.

Нагадаємо, що зранку 24 серпня у Криму відбувся бій із залученням авіації. Зазначається, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.