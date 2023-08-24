У Севастополі в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Користувачі пабліків повідомляють, про сім вибухів у Гагаринському районі та два вибухи у Камишах.
Водночас «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це проходять навчальні стрільби.
Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.
«Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста», — переконує він жителів міста.
Нагадаємо, що зранку 24 серпня у Криму відбувся бій із залученням авіації. Зазначається, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Користувачі пабліків повідомляють, про сім вибухів у Гагаринському районі та два вибухи у Камишах.
Водночас «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це проходять навчальні стрільби.
Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.
«Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста», — переконує він жителів міста.
Нагадаємо, що зранку 24 серпня у Криму відбувся бій із залученням авіації. Зазначається, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.