Вночі над Одеською областю повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ракетні удари було завдано з акваторій Чорного та Азовського морів.

«У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ», - йдеться у повідомленні.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети — у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.