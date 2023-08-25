Вночі над Одеською областю повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські ракети.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ракетні удари було завдано з акваторій Чорного та Азовського морів.
«У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ», - йдеться у повідомленні.
Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети — у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.
|
Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
|
НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Вночі над Одеською областю повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські ракети.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ракетні удари було завдано з акваторій Чорного та Азовського морів.
«У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ», - йдеться у повідомленні.
Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети — у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.