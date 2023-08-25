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Російська армія за минулу добу, 24 серпня, здійснила 81 обстріл Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снаряди», — написав Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю комбінату у Херсоні, адмінбудівлю та об’єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазин у Херсонському районі, територію елеватора і складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє людей дістали поранення, зокрема дитина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Херсонщини загинув таркторист.

Також російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.

Крім того, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина.