На Миколаївщині знову горіли ліси. За добу рятувальникам довелося гасити Баловно-Матвіївське лісове урочище та урочище «Біла гора».

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

24 серпня вранці загорівся листяний настил та суха трава у лісовому урочищі «Біла гора», що у Привільнянській громаді Баштанського району. Пожежу загасили працівники лісового господарства на площі 8000 квадратних метрів.

Ближче до вечора стало відомо про пожежу в Баловно-Матвіївському лісовому урочищі. Рятувальникам допомагали гасити пожежу працівники лісового господарства та місцеві мешканці. Вигоріло 1,6 гектарів лісу, попередня причина пожежі — підпал.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 20 серпня сталася пожежа в Андріївському лісовому урочищі — горіли дерева та суха трава.

Після цього у понеділок, 21 серпня на території Андріївського лісництва знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу.

Також повідомлялося, що вранці, 4 червня, невідомі підпалили Матвіївський ліс. Це вже третя пожежа в лісі за останні три тижні.