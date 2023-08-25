Правоохоронці затримали 42-річну жительку Вараського району Рівненської області, яка втопила двох малолітніх синів у водоймі місцевого кар’єру.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 23 серпня жінка, перебуваючи зі своїми синами 7 та 6 років на водоймі, що розташована в межах колишнього карʼєру, вирішила втопити своїх дітей.

«Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням сили занурила у воду і утримувала його у такому положенні до моменту, поки він не припинив супротив. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення», — йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції області, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року систематично ґвалтував свою 13-річну доньку.