За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації перед судом постане мешканець села Нововолодимирівка Березнегуватської громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Чоловік у травні 2023 року відмовився від отримання повістки та не з’явився до військомату.

«Військовозобов’язаний громадян, визнаний придатним до військової служби за станом здоров’я та за відсутності підстав на відстрочку від військової служби під час мобілізації, будучи у встановленому законом порядку повідомленим про час, дату та місце прибуття для відправки до військової частини, в травні цього року відмовився від отримання повістки та умисно не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений час, внаслідок чого порушив процес комплектування Збройних Сил України під час мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Cанкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовились від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану.