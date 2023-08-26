Російська армія в п’ятницю, 25 серпня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Через атаку загинув 59-річного чоловіка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у місті пошкоджено два приватні будинки та авто.

Крім того, понівечені лінія електропередач і газопровід.

Нагадаємо, протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.